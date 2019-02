Fransen zijn gele hesjes stilaan beu 26 februari 2019

Een meerderheid van de Fransen is de protesten van de gele hesjes beu. Dat blijkt uit een maandelijkse peiling. In november stond nog 66% van de ondervraagden achter de beweging die ontstond door de hoge brandstofprijzen. Vorige maand was die steun al geslonken tot 55% en nu blijkt datzelfde percentage voor een stopzetting van de protesten te zijn. Opgesplitst naar inkomensklasse staan alleen de laagste verdieners nog achter de gele hesjes (57%) en qua politieke gezindheid is hun achterban geslonken tot aanhangers van extreemlinks (74%) of extreemrechts (67%). Tegelijk wint president Emmanuel Macron een beetje aan vertrouwen. 32% noemt hem nu een goede president, een winst van twee procentpunten.

