Fransen worden eigenaar van Armonea 19 februari 2019

Armonea, één van de grootste uitbaters van rusthuizen in ons land, komt in Franse handen terecht. De onderneming wordt overgenomen door zijn sectorgenoot Colisée. De aandeelhouders van Armonea krijgen wel de kans om de opbrengst van hun verkoop te herinvesteren in de overnemende juridische structuur.

