Fransen willen twee Belgen vervolgen voor terreur in supermarkt 24 december 2018

00u00 0

Bij de veertien verdachten die het parket van Parijs naar assisen wil sturen voor de terreur van januari 2015 in de Franse hoofdstad, zijn er twee Belgen. Dat blijkt uit een persbericht van dat parket. Metin Karasular en Michel Catino worden verdacht van een rol in de wapentrafiek die terrorist Amédy Coulibaly gebruikte voor zijn gijzelingsactie in de joodse supermarkt Hyper Cacher. Beide mannen zijn afkomstig uit Gilly bij Charleroi en lijken zelf geen deel uit te maken van een jihadistische groep. Zo wordt Karasular bestempeld als een sympathisant van de Koerdische PKK, een vijand van IS. Coulibaly, die zich bekende tot IS, bracht vijf mensen om, terwijl zijn kennissen Saïd en Chérif Kouachi twaalf doden maakten met een aanval op het weekblad 'Charlie Hebdo'. (GVV)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN