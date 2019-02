Fransen raken gele hesjes beu 19 februari 2019

00u00 0

Na drie maanden actievoeren krijgt de protestbeweging van de gele hesjes voor het eerst forse tegenkanting, zo blijkt uit een opiniepeiling in Frankrijk. 56% van de Fransen vindt dat de straatprotesten en blokkades van de 'gilets jaunes' moeten stoppen. In alle andere peilingen tot dusver kregen ze steun van een ruime meerderheid, maar daar komt nu dus verandering in. Onder meer het hevige geweld dat gebruikt wordt, antisemitisme en een aanval tegen een gele-hesjesleidster door de beweging zelf, omdat ze in de politiek wilde stappen, zijn redenen voor kritiek.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Frankrijk

Parijs