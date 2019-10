Exclusief voor abonnees Fransen nog steeds niet geplaatst 15 oktober 2019

Net als in IJsland opnieuw géén grootse wedstrijd van Frankrijk gisteren tegen Turkije in het eigen Stade de France. Pas in het laatste wedstrijdkwart bracht Giroud de Fransen op voorsprong, maar Kaan maakte in extremis nog gelijk. Door de zege van IJsland tegen Andorra zijn groepsleiders Frankrijk en Turkije nog steeds niet geplaatst.

