fransen moeten onderzoek naar vermiste belG voortzetten 07 november 2018

00u00 0

De Belgische politie heeft het Franse gerecht via een vijf pagina's tellende brief gevraagd om het opsporingsonderzoek naar de vermiste Kuurnenaar Kevin Vanneste (30) verder te zetten. De West-Vlaming verdween op 16 september van de radar tijdens een wandeltocht op het Franse eiland Corsica. De Belgische speurders hopen onder meer dat hun Franse collega's een doorgedreven gsm-onderzoek doen, een gecoördineerde zoekactie op poten zetten, de lokale media inschakelen en de organisaties die de wandelroute gebruiken om bijstand vragen. "Daarnaast hebben we ook gevraagd of zij bereid zijn om samen te werken met een Belgische delegatie", klinkt het. "De Belgische politie heeft er alles aan gedaan om Kevin te vinden, maar heeft geen bevoegdheden in Frankrijk", klinkt het bij de familie van de dertiger. "We kunnen enkel hopen dat de Fransen ook de ernst van de situatie inzien.". (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN