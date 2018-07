Fransen: "Lukaku wordt een probleem" 09 juli 2018

Terwijl de Duivels hun tenten opgeslagen hebben in Dedovsk, bevinden de Franse oefenvelden zich amper dertig kilometer verder, in Istra. Daar in het plaatselijke Holocaustmuseum spraken Olivier Giroud, Benjamin Pavard en Raphaël Varane met de pers. "Lukaku wordt een probleem voor onze verdediging", wist Varane. "Net zoals hij een probleem is voor elke verdediging ter wereld. Hij is fysiek zo sterk, hij weegt zo zwaar door..." Toch regeert het vertrouwen in een parcours richting wereldtitel. "Ik denk wel dat we het kunnen. We geloven erin."

