Fransen krijgen gratis condooms op doktersvoorschrift 28 november 2018

00u00 0

In de strijd tegen hiv kunnen Fransen binnenkort gratis condooms krijgen als ze een doktersvoorschrift hebben. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn aangekondigd. Elke man of vrouw zal bij de dokter zo'n voorschrift kunnen krijgen. De ziekteverzekering zal de voorbehoedsmiddelen dan terugbetalen. Buzyn benadrukt wel dat de regeling enkel geldt voor een voordelig condoommerk. In een mededeling laat haar ministerie weten dat de nieuwe maatregel vanaf 10 december in voege treedt. Ook vroedvrouwen zullen condooms kunnen voorschrijven. De voorbehoedsmiddelen zijn in de apotheek verkrijgbaar in verpakkingen van 6, 12 of 24.