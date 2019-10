Exclusief voor abonnees Fransen kijken verlekkerd uit naar parcours 'op maat' 16 oktober 2019

00u00 0

Opvallend, hoe de applausmeter in het Palais des Congrès tijdens de terugblik op de Tour 2019 de hoogte inging bij de heroïsche beelden van Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. Ook de Tour 2020 inspireert de Franse chouchous. Bij de onthulling van het parcours konden ze hun enthousiasme maar moeilijk verbergen. "Deze veeleisende Tour belooft spektakel. En staat me geweldig aan", glunderde Alaphilippe. "Ik had verwacht dat het na de 'Grand Départ' in Nice wat rustiger zou worden, maar niets is minder waar. Er wacht me een hoop verkenningswerk." Mooie en zware sleutelritten, ontwaarde Pinot in de 107de editie. "Veel middengebergte ook, een terrein dat toch altijd garant staat voor strijd en beweging. Ik moet alles nog eens tot in detail bestuderen, maar op het eerste gezicht is dit een Tour op mijn maat. Nog méér dan dit jaar mag ik dromen van de eindzege. Ik heb er nú al zin in. De verkenningen worden effectief zéér belangrijk, omdat er veel nieuwe cols en aankomstplaatsen insteken." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen