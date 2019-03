Fransen kiezen massaal voor permanent zomeruur 07 maart 2019

00u00 0

In Frankrijk weten ze 't wel: als er gekozen mag worden tussen winter- en zomeruur, vallen onze zuiderburen massaal voor dat laatste. Bijna 60% wil een permanente zomertijd, terwijl 37% voor het winteruur zou kiezen. De overige respondenten hadden geen mening. Maar dat ze af willen van het gemorrel aan de klok, is wel zeker: ruim acht op de tien Fransen willen dat er voor één tijd gekozen wordt. Het Franse parlement hield een online volksraadpleging over de zaak. Momenteel buigt de Europese Unie zich over het zomer- en winteruur.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN