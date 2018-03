Fransen eten meer burgers dan baguettes 28 maart 2018

Voor het eerst zijn in Frankrijk méér hamburgers verkocht dan de traditionele 'jambon-beurres', baguettes met gekookte ham en boter. Volgens een marktonderzoek steeg de hamburgerverkoop vorig jaar met 9% tot 1.460 miljard stuks, tegenover 1.215 miljard baguettes. Van de 145.000 Franse restaurants heeft inmiddels 85% een burger op het menu staan, met als exponent natuurlijk McDonald's. Frankrijk is voor de fastfoodgigant de tweede markt, na de VS. Toch wordt zo'n 70% van de hamburgers niet in een keten verorberd. De brasserie- en gastronomische burgers scoren dus ook bijzonder goed.