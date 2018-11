Fransen blokkeren komst van Alibaba naar Luik 29 november 2018

00u00 0

Aéroports de Paris, aandeelhouder van de luchthaven van Luik, blokkeert het dossier rond Alibaba. Zoals bekend wil de Chinese internetreus op een terrein nabij de luchthaven van Bierset een gloednieuw distributiecentrum optrekken en vandaaruit zijn Europese klanten bedienen. Maar er zit een serieuze kink in de kabel, zo melden Franstalige media. Vorige week weigerde Aéroports de Paris het dossier goed te keuren. "Het was onvoldoende rijp en is onvolledig", zegt een bron aan 'Le Soir'. "We hebben gevraagd om het complete dossier in te zien alvorens ook maar iets goed te keuren." Volgens een anonieme bron zou koerierbedrijf Fedex gelobbyd hebben bij Aéroports de Paris om een blok te leggen op het dossier. Het Amerikaanse Fedex kondigde vorig jaar nieuwe investeringen aan om zijn aanwezigheid in Luik te versterken. Fedex lonkt daarbij ook naar terreinen die aan Alibaba beloofd zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN