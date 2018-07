Franse vrouwen betast tijdens WK-feest #MeTooFoot 19 juli 2018

Na de winst van Frankrijk op het WK voetbal zijn tientallen vrouwen geïntimideerd, aangerand of aangevallen in de vierende mensenmassa. Dat melden ze op Twitter met de hashtag #MeTooFoot. De incidenten gebeurden vooral in Parijs, maar ook in andere steden zoals Rouen of Lyon. De vrouwen beschrijven hoe ze werden vastgepakt bij borsten of billen, of hoe ze een tong in hun mond gedrukt kregen. "Een vent zat aan mijn billen en daarna ging zijn hand mijn short binnen", getuigt een 20-jarige Parisienne. Een andere vrouw beschrijft hoe een dronken man haar probeerde te zoenen. "Ik duwde hem weg en toen pakte hij me bij de nek. Hij zei: 'We hebben gewonnen, wat had je dan gedacht?'"

