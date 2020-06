Exclusief voor abonnees Franse tiener (16) sterft na achtervolging door politie 03 juni 2020

In het West-Vlaamse Menen is maandagavond een Franse tiener van 16 om het leven gekomen na een achtervolging door de politie. De jongen, die nog geen rijbewijs had, vloog met hoge snelheid uit de bocht en belandde onder een geparkeerde oplegger. Een mugteam snelde nog ter plaatse, maar voor de jongeman kon geen hulp meer baten. Iets voor 21 uur die avond had de politie van de zone Grensleie net een snelheidscontrole afgerond toen een anoniem politievoertuig plots met hoge snelheid door een Franse Peugeot werd ingehaald. Die reed 100 kilometer per uur waar je 50 mag. De agenten zetten meteen de achtervolging in. De tiener kwam uit Tourcoing, net over de Franse grens. In opdracht van het parket van West-Vlaanderen is een wetsdokter en een verkeersdeskundige aangesteld. Zoals gebruikelijk zal zowel de rol van de politie als de rol van de automobilist onderzocht worden.

