Franse supermarkt Franprix komt naar België 14 februari 2018

De Franse supermarktketen Franprix trekt de grens over en opent een eerste winkel in België, zo meldt het Franse vakblad 'LSA'. Dat zal vermoedelijk in het centrum van Brussel zijn. Het is de eerste keer dat het dochtermerk van de Franse supermarktreus Casino een vestiging buiten de thuismarkt plant. De keten van buurtwinkels is vooral in de Parijse regio actief. "Het is een test", klinkt het bij Franprix. Volgens adjunct-directeur-generaal Cécile Guillou zijn vooral de tweetalige verpakkingen een probleem.

