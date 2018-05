Franse start overschaduwd door rel rond Rabiot 24 mei 2018

De Franse nationale ploeg bereidde zich gisteren al fietsend voor op het WK, maar bij 'Les Bleus' werd alles overschaduwd door Adrien Rabiot, die de Franse bondscoach Didier Deschamps liet weten niet op de reservelijst te willen staan voor het WK. Rabiot viel naast de 23-koppige selectie van Deschamps, maar de middenvelder van Paris Saint-Germain staat wel op de reservelijst. In geval van blessures kan de bondscoach deze spelers alsnog oproepen voor het WK. Rabiot wil echter geen reserve zijn, en zou Deschamps hebben meegedeeld zich niet klaar te voelen om het fysieke programma te volgen dat de reserven is opgelegd om fit te blijven. Rabiot telt zes selecties met 'Les Bleus', waarvan vier als titularis. "De prestaties van Adrien bij de nationale ploeg zijn niet van hetzelfde niveau als bij PSG", had Deschamps zijn niet-selectie verdedigd. Gisteren zei Deschamps dat Rabiot 'een grote vergissing' begaat. (RN)

