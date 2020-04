Exclusief voor abonnees Franse renners mogen vanaf 11 mei weer buiten trainen 27 april 2020

Na 55 dagen trainen 'in hun kot', als gevolg van de coronamaatregelen, zullen de Franse profs (en mogelijk ook jeugdrenners) dat vanaf 11 mei eindelijk opnieuw buiten mogen doen. Dat vernam de Franse sportkrant L'Équipe uit betrouwbare (ministeriële) bron. Trainingstochten zouden wel nog steeds individueel moeten gebeuren. Groepstrainingen en stages blijven verboden. Morgen zal de versoepelde maatregel, in het kader van de geleidelijke exitstrategie die president Emmanuel Macron in gedachten heeft, officieel worden aangekondigd door eerste minister Édouard Philippe. Verder dringt Michel Callot, voorzitter van de Franse wielerfederatie FFC, erop aan om "met respect voor de gezondheidsmaatregelen, afgekondigd door de overheid, de wielercompetities zo snel mogelijk te hervatten." Die eerste koersen zouden in de vorm van individuele tijdritten worden gereden. Ook in Spanje wordt de totale lockdown versoepeld en zouden renners mogelijk vanaf 2 mei opnieuw buiten kunnen trainen. Voorwaarde is wel dat het aantal nieuwe coronabesmettingen verder blijft dalen, stipte de Spaanse premier Sanchez zaterdagavond in een tv-toespraak aan. (JDK)

