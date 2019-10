Exclusief voor abonnees Franse regisseur vindt in Brussel verloren gelopen hondje terug 04 oktober 2019

"Javelot, de hond van Leos Carax is gevonden. Iedereen bedankt!" Met die heuglijke woorden kondigde productiefirma CG Cinema gisteren op Instagram aan dat de Franse regisseur herenigd is met zijn hondje. Dat was verloren gelopen tijdens opnames voor de film 'Annette', in de buurt van het Warandepark in Brussel. Onder anderen Adam Driver en Marion Cotillard, die meespelen in de film, hadden op sociale media opgeroepen om het beestje te zoeken. "We zullen alles doen om je te bedanken. We laten je meespelen in de film en we geven je chocolade", zo probeerde acteur Adam Driver mensen te verleiden om te zoeken naar de hond.