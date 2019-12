Exclusief voor abonnees Franse regering geeft toe aan betogers en past pensioenplannen aan 12 december 2019

00u00 0

Na massale protesten en stakingen heeft de Franse regering toegevingen gedaan rond de geplande pensioenhervorming. Zo zullen de nieuwe regels niet van toepassing zijn op mensen geboren vóór 1975, kondigde premier Edouard Philippe aan. Enkel wie in 2004 of later geboren is, zal zijn volledige carrière onder het nieuwe systeem met punten vallen. Voor het overige deel van de bevolking gaan de nieuwe regels in vanaf het inkomstenjaar 2025.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis