Exclusief voor abonnees Franse regering bindt in: dan toch nog pensioen op 62 jaar 13 januari 2020

00u00 0

De Franse premier Edouard Philippe is bereid om de meest omstreden maatregel in de pensioenhervorming in te trekken. Het gaat om de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar. Philippe doet de concessie in een poging om een einde te maken aan de stakingen die 38 dagen aan de gang zijn. In heel Frankrijk kwamen zaterdag 149.000 betogers op straat. In Parijs waren er 21.000 betogers en waren er botsingen tussen politie en demonstranten. De politie gebruikte traangas. Ook lag het openbaar vervoer in Parijs voor een groot deel plat en in het hele land waren treindiensten verstoord. Op 16 januari is er een nieuwe stakings- en demonstratiedag, de zesde al sinds 5 december.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis