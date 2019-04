Exclusief voor abonnees Franse politie achtervolgt bestuurders.... om ze te feliciteren 13 april 2019

In de Franse Ardèche moeten twee automobilisten de schrik van hun leven hebben beleefd of gedacht hebben dat ze in een verborgencameraprogramma waren beland toen ze werden tegengehouden door zwaantjes. Maar hun argwaan was niet terecht, verre van. De gemotoriseerde agenten hadden de bestuurders immers niet achtervolgd omdat ze iets hadden mispeuterd, maar wel omdat ze hen wilden feliciteren met hun voorbeeldige rijgedrag. Beiden kregen woensdag ook een ontvangst op de plaatselijke prefectuur én een waardebon van 50 euro om te tanken. De wegpolitie had tussen 11 en 17 maart voorbeeldige bestuurders opgespoord om er dan twaalf te selecteren en uiteindelijk twee winnaars aan te duiden.

