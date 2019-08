Exclusief voor abonnees Franse poëet die racket al eens tegen canvas smakt GOFFIN VS MOUTET 26 augustus 2019

Vanavond laat begint David Goffin (ATP 15) aan zijn US Open tegen de 20-jarige Corentin Moutet (ATP 83). De Fransman is een tegendraads baasje dat bij de junioren geregeld met de uitsluiting flirtte, door zijn racket tegen het canvas te smakken. Talent en frustratie gaan vaak hand in hand. Hij is een artiest, zonder meer. Een bij momenten geniale tennisser die ook goed piano speelt, boeken van Oscar Wilde leest, tekent en naar Jacques Brel luistert. Niet vies van een spreuk van Baudelaire of Aristoteles op zijn Twitter-account. 'Eén zwaluw maakt de lente niet', wist de Griekse wijsgeer al, maar Goffin zal toch blij zijn met een eerste zege in New York. (FDW)