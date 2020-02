Exclusief voor abonnees Franse péage weer wat duurder 03 februari 2020

00u00 0

De péage op de Franse tolsnelwegen is afgelopen weekend gestegen met 0,8 tot 1,6%. Begin vorig jaar gingen de prijzen op sommige trajecten ook al met 2% omhoog. De bevoegde staatssecretaris zegt dat hij niet anders kan dan de tarieven te verhogen vanwege contracten die nog werden afgesloten onder Jacques Chirac, die president was tussen 1995 en 2007. Ook werd er de voorbije jaren 700 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur én liep het land veel inkomsten mis door de acties van de gele hesjes. Wie op voorhand wil weten hoeveel hij zal moeten betalen, kan dat berekenen op www.autoroutes.fr.