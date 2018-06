Franse 'opleidingscoach' op weg naar Cercle 01 juni 2018

Een opleidingscoach moest Cercle Brugge absoluut hebben als opvolger van Frank Vercauteren, een opleidingscoach zal het zo goed als zeker ook worden. De Fransman Laurent Guyot (48) is in vergevorderde onderhandelingen met groen-zwart en zal zonder ongelukken eerstdaags gepresenteerd worden. Een nobele onbekende, maar wel iemand die voldoet aan twee belangrijke voorwaarden. "Een trainer die de competitie kent, zou een voordeel zijn, maar is geen noodzaak", vertelde Cercle-voorzitter Frans Schotte recent nog in deze krant. "Een goede kennis van het Frans is met de vele Franstaligen in de kern wel een voorwaarde. En omdat Monaco veel van zijn spelers naar ons zendt, moet het ook een 'opleidingscoach' zijn. Uiteraard is het resultaat belangrijk, maar die spelers moeten zich vooral ontwikkelen." Als gewezen coach van de Franse nationale U16 en U17 én sinds 2015 de jeugdacademie van het Canadese Toronto, lijkt Guyot daar garant voor te staan. In januari van dit jaar werd hij daar overigens aangesteld als trainer van de reserven. Als speler zelf doorliep hij de volledige jeugdwerking van Nantes, waar hij tien jaar in de A-kern zat en in 1995 zelfs kampioen mee werd. Nog op zijn palmares als trainer: Boulogne en Sedan. In de komende dagen zullen overigens nog een aantal Monaco-producten overkomen naar Brugge. (WDK)

