Franse minister noemt zijn kat Brexit: "Hij miauwt om buiten te mogen en staart dan naar open deur" 20 maart 2019

De Franse minister voor Europese Zaken Nathalie Loiseau heeft haar kat Brexit genoemd. Omdat ze zo besluiteloos is. In de krant 'Le Journal du Dimanche' verklaarde Loiseau dat haar kat elke ochtend luid miauwt om uitgelaten te worden, om vervolgens helemaal niet naar buiten te gaan wanneer de minister de deur opendoet. "Dan werpt hij me een boze blik toe als ik hem opneem en buitenzet." Loiseau, vertegenwoordiger van de Franse regering in de brexitgesprekken, gebruikt die metafoor op het moment dat de EU-leiders moeten beslissen of de onderhandelingsperiode voor de brexit op vraag van de Britten verlengd kan worden. Deze week komt er mogelijks voor de derde keer een verwerping van premier Theresa Mays brexitdeal in het Lagerhuis. Loiseau is de gedoodverfde topkandidaat voor de partij van president Macron bij de Europese Parlementsverkiezingen. Daar zal ze de strijd aangaan met Marine Le Pen.

