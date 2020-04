Exclusief voor abonnees Franse lockdown duurt tot 11 mei 14 april 2020

Frankrijk zal nog zeker vier weken in 'confinement' blijven. "De hoop groeit, maar nog niets is verworven", zei president Emmanuel Macron gisteravond in een toespraak tot de natie. "Pas vanaf 11 mei gaan we de maatregelen geleidelijk afbouwen." In eerste instantie gaan de lagere en middelbare scholen weer open. Hogescholen en universiteiten blijven tot de zomervakantie aangewezen op online onderwijs. Ook restaurants en cafés kunnen nog niet heropenen op 11 mei. Alle festivals en grote bijeenkomsten zullen zeker tot midden juli afgelast worden.

