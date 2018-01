Franse komiek schrijft Abdeslam 'begripvolle' brief 00u00 0

De Franse komiek Dieudonné heeft met een brief aan terreurverdachte Salah Abdeslam de woede opgewekt van de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Naar eigen zeggen is de man een boek aan het schrijven en wil hij daarom de gedachtegang van de terreurverdachte beter begrijpen. "We willen het met u niet hebben over de daden waarvoor u terechtstaat", klonk het op formele toon in de brief. "Wat ons interesseert, zijn uw gedachten en uw motieven. De maatschappij is doof gebleven voor de opstand die in uw lijf tekeerging. Door met u in gesprek te gaan, hopen we het totaalplaatje beter te begrijpen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN