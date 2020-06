Exclusief voor abonnees Franse groenen scoren bij lokale verkiezingen 29 juni 2020

De groene kandidaten hebben het gisteren goed gedaan in de tweede ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk, zo blijkt uit de exitpolls en de eerste resultaten. In Marseille, de op één na grootste stad, zou Michèle Rubirola - een groene politica die opkwam voor een coalitie van linkse partijen - het gehaald hebben. Ook in Lyon, de op twee na grootste stad, haalt met Grégory Doucet een ecologist de overwinning binnen. Zelfde verhaal in Straatsburg en in kleinere steden als Besançon, Poitiers en Annecy. In Parijs is daarentegen PS-burgemeester Anne Hidalgo herverkozen. De partij van Emmanuel Macron vindt geen lokale verankering. De president zit vandaag samen met leden van CCC, een burgerbeweging voor het klimaat. Hij beloofde hen "sterke antwoorden" te geven. (AG)

