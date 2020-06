Exclusief voor abonnees Franse ex-premier krijgt 5 jaar omdat hij z'n vrouw aan fictieve job hielp 30 juni 2020

De correctionele rechtbank van Parijs heeft gisteren de Franse ex-premier François Fillon (66) tot vijf jaar cel veroordeeld, waarvan twee jaar effectief. Zijn echtgenote Pénélope (64) kreeg tot drie jaar met uitstel. Het echtpaar werd schuldig bevonden in de zaak van fictieve tewerkstelling die in 2017 de presidentiële campagne van de rechtse kandidaat deed ontsporen. François Fillon heeft zijn vrouw tussen 1998 en 2013 jarenlang laten betalen als parlementair medewerker voor hemzelf en zijn opvolger Marc Jouland. Maar het ging in feite om een fictieve tewerkstelling, oordeelde de rechtbank. Die voegde aan de straf een boete van elk 375.000 euro toe. De voormalige premier van de rechtse president Nicolas Sarkozy liep daarnaast tien jaar onverkiesbaarheid op, zijn echtgenote drie jaar. Beiden moeten het Franse parlement ook meer dan een miljoen euro terugbetalen. De Fillons gaan in beroep.

