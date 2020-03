Exclusief voor abonnees Franse coaches van Derwael doen voort 26 maart 2020

00u00

Het is al meer dan eens gezegd en geschreven: de successen van Nina Derwael als gymnaste dankt ze mede aan haar coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Het contract van het Franse echtpaar met de Gymnastiekfederatie Vlaanderen loopt normaal tot Tokio 2020, maar nu de Spelen een jaar uitgesteld zijn, is het prioritair om dat te verlengen. Heuls liet gisteren alvast verstaan dat zij geen problemen voorziet: "Als er geen breuk is, dan vernieuwt het contract zich vanzelf. Uiteraard moeten we daar nog met de Gymfed over spreken."

