Franse chirurg verdacht van misbruik 349 minderjarigen 21 december 2019

De gepensioneerde Franse chirurg die ervan wordt verdacht tijdens zijn bijna dertigjarige carrière minderjarige patiënten te hebben verkracht en aangerand, heeft mogelijk 349 slachtoffers gemaakt. Dat heeft Laureline Peyrefitte, de procureur van Lorient, gisteren bekendgemaakt. Tot nu toe werden er 299 mensen gehoord en hebben er 197 een klacht ingediend. De 68-jarige Joël Le Scouarnec werkte tussen 1989 en 2017 op vier plaatsen in de departementen Morbihan, Indre-et-Loire en Charente-Maritime, in het westen van Frankrijk. Hij zit sinds mei 2017 opgesloten en moet in maart voor het hof van assisen verschijnen voor een eerste luik van het dossier.