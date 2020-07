Exclusief voor abonnees Franse buschauffeur hersendood na conflict over mondmaskers 07 juli 2020

In Frankrijk is geschokt gereageerd op de brutale aanval op een buschauffeur. Die zou door een groepje mensen bewusteloos geslagen zijn omdat hij geweigerd had om reizigers zonder het verplichte mondmasker en geldig ticket mee te nemen. De 58-jarige vader van drie kinderen is intussen hersendood verklaard. De feiten speelden zich zondagnamiddag af in Bayonne, aan de zuidelijke Atlantische kust. De politie heeft al vijf personen opgepakt die aanwezig waren bij de gewelddaad. Maar wie de dodelijke slagen toegebracht heeft, moet nog vastgesteld worden. De politie laat uitdrukkelijk verstaan dat ze nog getuigen zoekt om over de schuldvraag en het precieze motief te kunnen oordelen. Andere buschauffeurs legden na de aanval het werk neer en de burgemeester van Bayonne sprak van "een barbaarse daad".

