Exclusief voor abonnees Franse brandweer protesteert al liggend tegen geweld 18 januari 2020

00u00 0

Een indrukkend mensentapijt, dat vormden zo'n duizend misnoegde brandweermannen gistervoormiddag in het centrum van Straatsburg. Gekleed in hun zwart-gele brandweerjas en zonder helm, bleven de hulpverleners uit het noordoosten van Frankrijk minutenlang doodstil voor het gerechtsgebouw liggen. Op die manier uitten ze hun ongerustheid over het fysiek en verbaal geweld waarmee ze tegenwoordig almaar meer krijgen af te rekenen. Vorig weekend nog werden drie brandweermannen nabij Straatsburg het slachtoffer van een steekpartij toen de man die ze kwamen redden hen aanviel met een mes. Tijdens de oudejaarsnacht raakten in de stad ook al twee spuitgasten ernstig gewond tijdens een interventie, toen een projectiel door het raam van hun brandweerwagen werd gegooid. "Deze recente aanvallen waren de druppel die de emmer deed overlopen", zei Christophe Elsaesser, voorzitter van de departementale vakbond van brandweerlieden van Bas-Rhin. Na de symbolische actie voor het gerechtsgebouw ging het in stoet naar de plaatselijke prefectuur, waar een delegatie werd ontvangen. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis