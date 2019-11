Exclusief voor abonnees Frans parket wil 20 verdachten berechten voor aanslagen Parijs 30 november 2019

In Frankrijk vraagt het gespecialiseerde antiterroristische parket een assisenproces tegen twintig beklaagden voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Daar zijn meerdere Brusselaars bij - zoals Salah Abdeslam, het enige overlevende lid van de cel die het bloedbad aangericht heeft. Ook de Belg Oussama Atar staat op de lijst. Hij wordt als één van de planners beschouwd. Hij zou in Syrië gedood zijn. Maar omdat zijn overlijden niet afdoende bevestigd kon worden, wil het parket hem toch bij verstek berechten. In totaal zijn veertien van de twintig verdachten in handen van de Franse of Belgische justitie. Elf van hen zitten in voorlopige hechtenis of staan onder gerechtelijk toezicht. Het proces voor de terreur, die 130 mensenlevens eiste, staat gepland in 2021. De Franse onderzoeksrechters moeten uiteindelijk beslissen wie er wordt berecht. (GVV)

