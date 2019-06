Exclusief voor abonnees Frans gerecht ontmantelt terroristisch complot 12 juni 2019

Vijf personen zijn in Frankrijk in verdenking gesteld voor het beramen van een terroristisch complot. Het gerecht verdenkt hen ervan "joodse of islamitische gebedsplaatsen" te hebben geviseerd. De betrokkenen zouden "bij het neonazisme aanleunen".

