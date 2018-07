Frans feestje in Kortrijk draait uit op rellen 11 juli 2018

In Kortrijk hadden enkele Fransen beslist om daar te gaan supporteren voor hun nationale elf, en dat is uitgedraaid op relletjes. Tijdens de match waren de zenuwen al op scherp gezet toen een man bij het doelpunt met een Franse vlag begon te zwaaien, en na affluiten daagde een tiental fans de Belgische fans uit aan de uitgang van het WK-dorp. Daarbij kwam het tot een opstootje waarbij de politie de amokmakers tegen de grond werkte. Ook de medische diensten moesten tussenkomen. Volgens de politie was iemand onwel geworden, getuigen zeggen dat de persoon gereanimeerd moest worden .

HLN