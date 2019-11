Exclusief voor abonnees FRANKRIJK 23 november 2019

Val Thorens

De eerste elektrische shuttle zonder chauffeur

Val Thorens opent dit weekend feestelijk het winterseizoen met La Grande Première. Maar de skiregio pakt elke maand wel uit met een cool sneeuwevent. Op 6 en 7 december heeft de Ski Cross World Cup plaats en van 2 tot en met 5 april is er de JBL Snow Party. Dé blikvanger is echter Berto. Het autovrije resort wil het domein toegankelijk houden voor grote groepen en gasten met beperkte mobiliteit, en dat op een milieuvriendelijke manier. Berto is de eerste zelfrijdende elektrische shuttle met vierwielaandrijving ter wereld. Hij kan vijftien personen per keer vervoeren tussen verschillende bestemmingen binnen het resort. Zonder chauffeur! Het is de eerste shuttle in zijn soort die wereldwijd wordt ingezet in een skigebied.

