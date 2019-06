Exclusief voor abonnees Frankrijk zet blamage recht 12 juni 2019

00u00 0

Een verplaatsing naar Andorra. Leuke afsluiter voor de Fransen. De kritiek was hard toen Les Bleus verloren tegen Turkije na een lamentabele prestatie. Een wereldkampioen onwaardig - geen enkel schot tussen de palen. Gisteren zette Frankrijk die blamage recht. Deels dan toch. Je verwacht van een topland niet minder dan een overwinning tegen Andorra. Na tien minuten bracht Mbappé de bezoekers op voorsprong. Nummer dertien voor zijn land. En dat vóór zijn 21ste verjaardag. Enkel Jean Nicolas deed hem dat voor in Frankrijk, in de jaren dertig - leuke statistiek. Ben Yedder, Thauvin en Zouma zetten de eindstand op het bord. Mission accomplished. Het beste nieuws van de avond voor Les Bleus kwam van ongeveer 5.000 kilometer verderop. IJsland klopte Turkije - tot gisteren nochtans foutloos. Verdediger Ragnar Sigurdsson scoorde nog voor het half uur twee keer voor de thuisploeg, Tokoz milderde voor de Turken. Verder kwam Turkije niet. En zo is alles te herdoen in de groep. Drie ploegen met negen punten: Frankrijk, Turkije en IJsland. Kan nog leuk worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis