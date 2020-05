Exclusief voor abonnees Frankrijk wordt in twee gesplitst 08 mei 2020

00u00 0

Frankrijk gaat komende maandag uit lockdown, maar dan wel erg voorzichtig. Het land wordt in twee geknipt. Vier regio's waar het virus nog erg circuleert en waar de intensive care nog zo goed als vol ligt, krijgen een 'rood' etiket. Het gaat om het noordoostelijke kwart van het land, plus de regio Parijs. De rest heeft een 'groen' statuut. In de rode regio's blijft het secundair onderwijs gesloten, net als de parken. 400.000 bedrijven gaan open. Maar geen cafés, restaurants, cinema's of theaters. Evenementen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen