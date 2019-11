Exclusief voor abonnees Frankrijk wint Fed Cup 12 november 2019

00u00 0

Kiki Mladenovic was de grote madam van een Franse ploeg die in het Australische Perth met 2-3 ging winnen om zo een derde Fed Cup-titel te vieren. De Française won haar twee enkelspelen - daaronder ook een overwinning op 's werelds nummer één Ash Barty met 7-6 in de derde set - en het beslissende dubbelspel aan de zijde van Carolina Garcia. "Dit is een kinderdroom", zei Mladenovic. "Het is een onvergetelijk moment om de trofee hier omhoog te kunnen steken." De Franse kapitein Julien Benneteau brak tijdens de vieringen achteraf zijn voet. Dit was de laatste editie van de Fed Cup in het oude format, vanaf volgend jaar zal de finalefase, net zoals bij de Davis Cup, over één week met twaalf landen gespeeld worden op één locatie (Boedapest). (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu