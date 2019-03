Frankrijk wil meer controle op de alcohol in uw koffer 12 maart 2019

00u00 0

Slecht nieuws voor wie elk jaar naar de Champagnestreek rijdt om er zijn koffer vol te laden: Frankrijk wil strenger controleren op de hoeveelheid alcohol die toeristen meenemen. Officieel mag je niet meer dan 60 liter mousserende wijn uitvoeren, of 90 liter wijn in totaal, 10 liter sterkedrank en 110 liter bier. Wie meer uitvoert, moet er in België accijnzen op betalen. Dat is wettelijk vastgelegd, maar die hoeveelheden gelden als indicatief. Frankrijk wil dat die limieten ook afdwingbaar worden. Parijs grijpt een wetsvoorstel van de Europese Commissie voor de harmonisering van accijnsregels aan om de export van alcoholhoudende dranken op tafel te gooien. De discussie staat vandaag op de agenda van de Europese ministers van Financiën, die in Brussel bijeenkomen. België staat open voor de discussie, maar wil ze niet overhaast voeren. Ons land wacht liever een impactstudie af die door de Europese Commissie werd besteld. De resultaten volgen in juli.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN