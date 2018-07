Frankrijk voor 2de eindzege in 3de finale 11 juli 2018

1998

De kopballen van Zizou

Het Stade de France was op 12 juli 1998 het decor voor de droomfinale van alle Fransen. Op het WK in eigen land was Brazilië de tegenstander in de eindstrijd, nadat Frankrijk in de halve finales toernooirevelatie Kroatië naar huis had gestuurd. Les Bleus trokken aan het langste eind na een weergaloze wedstrijd van superster Zinédine Zidane. Met twee rake kopballen zette hij de Fransen nog voor de rust op een dubbele voorsprong. Emmanuel Petit zorgde in de blessuretijd nog voor de derde Franse treffer. Frankrijk werd zo voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen.

