Frankrijk voert taks op vliegtuigtickets in 10 juli 2019

00u00 0

Frankrijk wil vanaf volgend jaar een milieuheffing invoeren op vliegtuigtickets. Het is de bedoeling om bij zowat elke vlucht vanuit Frankrijk een bedrag van 1,5 tot 18 euro te heffen op het ticket. De taks zal afhankelijk zijn van de bestemming en reisklasse. Bij binnenlandse vluchten en vliegreizen naar andere Europese landen geldt in economyclass 1,50 euro. Bij vluchten naar niet-EU-landen wordt een tarief van 3 euro gehanteerd. In businessclass kan dat bedrag oplopen tot 18 euro. De heffing zou vanaf 2020 jaarlijks 182 miljoen euro moeten opbrengen. Dat bedrag zal geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke transportinfrastructuur, in de eerste plaats spoorwegen.

