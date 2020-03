Exclusief voor abonnees Frankrijk verplaatst zieken per vliegtuig 30 maart 2020

Frankrijk blijft coronapatiënten verplaatsen van de hard getroffen oostelijke regio's naar ziekenhuizen die genoeg capaciteit hebben elders in het land. Dit legervliegtuig met zieken aan boord vertrok vanuit Mulhouse, in de Elzas, naar Bordeaux. Het toestel is voorzien van alle nodige medische apparatuur en een volledig ziekenhuisteam dat de patiënt intensieve zorgen kan toedienen. Gisteren zijn ook twee hogesnelheidstreinen vanuit Mulhouse en Nancy met 36 patiënten naar ziekenhuizen aan de westkust vervoerd. Een Duits legervliegtuig bracht dan weer twee patiënten van Straatsburg naar een ziekenhuis in het Duitse Ulm.

