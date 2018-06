Frankrijk verlaagt voorheffing op dividend 19 juni 2018

Goed nieuws voor wie belegt in Franse aandelen, zoals Engie of Total, want ons buurland toont zich wat vriendelijker tegenover buitenlandse beleggers. Die zullen er voortaan minder moeten afstaan van het dividend dat hen wordt uitbetaald op hun belegging. Concreet zakt de roerende voorheffing op dividenden voor buitenlanders van 30 tot 12,8%. Tot nu toe konden Belgische beleggers al de helft van die zogenaamde bronbelasting van 30% terugvorderen via speciale formulieren. Maar dat is nu dus niet meer nodig. Ook in Nederland zijn er intussen plannen om de dividendbelasting volledig af te schaffen. Daarover zou in september een wetsvoorstel klaar moeten zijn.