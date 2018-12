Frankrijk verbiedt pedagogische tik 01 december 2018

Het Franse parlement heeft het verbod op "ordinair educatief geweld" goedgekeurd. Ook de zogenaamde pedagogische tik door ouders wordt hiermee verboden. De maatregel is veeleer symbolisch. Er zijn immers geen nieuwe, strafrechtelijke sancties voorzien - die bestaan al langer. Het lijkt vooral de bedoeling het bewustzijn bij ouders te wijzigen. Volgens de Franse Stichting voor het Kind geeft 85% van de ouders in het land z'n kroost nog soms een tik. En dat is zonde, vindt minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn, die stelt dat je niet kan opvoeden door angst te creëren. Opvoeding is in de eerste plaats een zaak voor de ouders, zegt ze, maar de overheid heeft ook een rol in het beschermen van de waardigheid en integriteit van kinderen.

