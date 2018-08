Frankrijk telt 4.800 bruggen met mankementen, Duitsland 5.000 17 augustus 2018

Een brugramp zoals in Genua is ook elders in Europa niet uitgesloten. Zo is de toestand van heel wat bruggen in Frankrijk en Duitsland problematisch. In Frankrijk zijn maar liefst 840 bruggen potentieel levensgevaarlijk. "De staat ervan is zo slecht dat een instorting dreigt", klinkt het bij het ministerie van Transport. "De kans is groot dat die preventief gesloten moeten worden voor vrachtwagens of zelfs alle verkeer." Volgens het ministerie zijn er bij nog eens 4.000 andere bruggen gebreken geconstateerd. Ook in Duitsland vertonen net geen 5.000 bruggen mankementen. Dat is een achtste op het totale aantal bruggen. Het zijn vooral de bruggen uit de 'oude' deelstaten, het vroegere West-Duitsland, die problematisch zijn. De helft van die bruggen zijn veertig jaar of ouder. Bulgarije, het armste land van de EU, zal naar aanleiding van de ramp zo snel mogelijk 211 gammele bruggen renoveren. (JEW)

