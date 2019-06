Exclusief voor abonnees Frankrijk start WK met vlotte zege 08 juni 2019

Goed begonnen is half gewonnen. Frankrijk heeft het WK voor vrouwen in eigen land geopend met een makkelijke zege tegen Zuid-Korea: 4-0. In Parijs waren er maar liefst 47.000 toeschouwers aanwezig. Vrouwenvoetbal saai? Allerminst. (PJC)

