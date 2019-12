Exclusief voor abonnees Frankrijk staat weer voor hete protestweek 09 december 2019

Ook vandaag zal er in Frankrijk geprotesteerd worden tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Zo zal het openbaar vervoer grotendeels lam liggen. Vooral in Parijs wordt het lastig: slechts één op de vijf treinen zal rijden, zo wordt verwacht. Spoormaatschappij SNCF raadt reizigers aan om hun verplaatsingen met de trein in de mate van het mogelijke te beperken. Ook de TGV zal zware hinder ondervinden. De protesten zullen naar verwachting de hele week aanhouden, met morgen een algemene staking en donderdag een "mobilisatie". Vorige donderdag bracht zo'n mobilisatie nog naar schatting 1,5 miljoen mensen op de been. Ook afgelopen weekend werd er volop geprotesteerd tegen de plannen rond het eengemaakte pensioenstelsel van de regering. Velen vrezen dat ze straks langer moeten werken voor minder pensioen.

