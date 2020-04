Exclusief voor abonnees Frankrijk splitst zich op in rode en groene zones 29 april 2020

Frankrijk versoepelt z'n lockdown vanaf 11 mei als het aantal nieuwe besmettingen per dag onder de 3.000 zit. Als dat lukt, zullen - net als bij ons - de winkels opnieuw mogen openen. Er gelden wel hygiënemaatregelen: zo wordt het dragen van mondmaskers bij zowel personeel als klanten aangeraden, zo kondigde de Franse eerste minister Edouard Philippe aan. De Franse departementen worden bovendien opgesplitst in 'rode' en 'groene' zones. In die laatste, waar het virus nagenoeg onder controle is, zal de versoepeling helemaal van kracht gaan, terwijl in een rode zone een meer strikte vorm zal worden toegepast. Restaurants en bars blijven nog even gesloten, al zeker tot en met 2 juni, net als de stranden, grote musea, cinema's, theaters en concertzalen. Openbare parken en tuinen mogen enkel open in departementen waar het virus onder controle is, net als kleinere musea. Huwelijken worden bij voorkeur uitgesteld. Ook de scholen starten vanaf 11 mei weer op in het hele land, zowel de kleuter- als basisscholen. Het secundair volgt een weekje later. (FT)

